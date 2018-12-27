3 ظواهر فلكية بالسعودية في 2019

أكد الخبير الفلكي والمتخصص بالفلك الفيزيائي في جامعة الملك عبد العزيز، ملهم هندي، أن المملكة العربية السعودية ستشهد عدة ظواهر فلكية خلال العام الجديد 2019.

وغرد الخبير السعودي عبر حسابه على تويتر، مشيرا إلى خسوف كلي للقمر سيحدث، في 21 يناير 2019، وسيشاهد كخسوف جزئي في السعودية فجرا وقبل غروب القمر. وسيكون أقل نسبة في الجنوب والشرق وأعلى نسبة في تبوك، فيما سيرى الخسوف الكلي للقمر في مصر.

كما سيحصل خسوف جزئي للقمر بنسبة 65%، من الساعة 11 مساء حتى الواحدة و59 دقيقة فجرا، وسيشاهد في السعودية وكامل دول الوطن العربي.

أما كسوف الشمس، وهو كسوف حلقي، فسيحدث في 26 ديسمبر 2019، وسيشاهده سكان شرق السعودية (الأحساء)، وسيشاهد أثناء شروق الشمس، فيما سيرى في بقية مناطق المملكة بشكل جزئي.

المصدر: تويتر+RT