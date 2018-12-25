هل يفوز مؤسس أمازون في سباق المليارديرات الفضائي؟

يعتقد قائد سابق في محطة الفضاء الدولية (ISS) أن، جيف بيزوس، سيتفوق على منافسيه، ريتشارد برانسون وإيلون موسك، في السعي وراء الرحلات الفضائية التجارية.

وأنشأ مؤسس أمازون، بيزوس، شركة "بلو أوريجين" التي تهدف إلى تخفيض تكلفة السفر إلى الفضاء في يوم من الأيام.

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وغالبا ما كان إيلون موسك، مؤسس سبيس إكس، يتصدر عناوين الأخبار حول العالم، كما حققت شركة ريتشارد برانسون الشهيرة "فيرجن غالاكتيك" نجاحا كبيرا.

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ويعتقد رائد الفضاء الأمريكي، تيري فيرتس، أن مؤسس أمازون يقترب من تحقيق إنجاز فضائي هام، كما قال إن حماسة موسك وشعبيته ساهمتا في جعل الناس يهتمون بالقضايا الفضائية.

وأشار إلى نجاح صاروخ "فالكون-9" كنقطة تحول رئيسة في جعل إطلاق الأقمار الصناعية أرخص ثمنا وأكثر سهولة للاستخدام.

وبينما وصف برانسون بأنه "بارع"، قال تيري: "إن محرك BE-4 الذي تصممه شركة بيزوس، سيكون أهم محرك صاروخي في القرن الواحد والعشرين. كما أن معظم برامجه منفصلة عن ناسا أو الحكومة، وأعتقد أنه سيحدث تأثيرا حقيقيا في الوصول إلى القمر، وإيصال الناس إلى الفضاء، والتأثير فعليا على اقتصاد الفضاء في القرن الواحد والعشرين".

المصدر: ديلي ميل