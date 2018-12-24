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تلسكوب هابل يرصد "إكليل عيد الميلاد" في الفضاء البعيد

الفضاء

تلسكوب هابل يرصد
Gettyimages.ru
تلسكوب هابل الفضائي
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التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا صورة لما يشبه "إكليل عيد الميلاد" من الأضواء المتلألئة.

وفي الواقع، فإن الدوامات المتوهجة التي صورها هابل هي ناتجة عن الغبار الذي يعكس ضوء نجم ضخم في المركز الذي يقع على بحد حوالي 6500 سنة ضوئية.

ووفقا لوكالة ناسا، فإن نجما ضخما يدعى "RS Puppis" يقع وسط الصورة التي تشبه إكليل عيد الميلاد، وهو نجم "كتلته أكبر بعشر مرات من الشمس وأكبر منها بـ200 مرة"، أدى إلى ظهور حلقة واسعة من الغبار المضاء على جميع الجوانب.

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ويشير العلماء إلى أن "RS Puppis" هو ما يعرف بـ"النجم المتغير القيفاوي"، وهو يسطع ويخفت بشكل دوري على مدار دورته التي تمتد ستة أسابيع.

ويعد النجم في المتوسط أكثر إشراقا من الشمس بحوالي 15 ألف مرة، وتشرح ناسا ذلك بقولها، إن "السديم يتوهج في الإشراق، حيث تنتشر ومضات الضوء من RS Puppis إلى الخارج".

وتقول الوكالة: "التقط هابل سلسلة من الصور لومضات الضوء التي تنتشر عبر السديم في ظاهرة تعرف باسم صدى الضوء".

وتابعت ناسا أنه "على الرغم من أن الضوء ينتقل عبر الفضاء بسرعة كافية لتغطية الفجوة بين الأرض والقمر في أكثر من ثانية بقليل، فإن السديم كبير للغاية بحيث يمكن تصوير الضوء في الواقع ليعبر السديم".

المصدر: ديلي ميل

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