مسبار المريخ يقدم لناسا "هدية عيد ميلاد رائعة" (صور)

أطلق مسبار "Insight" التابع لوكالة ناسا أول أداة له على كوكب المريخ في إطار مهمته في استكشاف أعماق الكوكب الأحمر.

وأظهرت صورة أرسلتها المركبة الفضائية مقياس زلازل على شكل جرس، وضع على سطح المريخ بواسطة الذراع الروبوتية الهائلة لـ "Insight".

وستمكن الأداة من تسجيل الزلازل الصغيرة التي تحدث تحت قشرة الكوكب والتي حيرت العلماء لعقود.

Whew – winding down after a long day, but I’ve done it: I’ve placed my seismometer on the surface of Mars! With SEIS, I’ll be able to listen in for marsquakes and help reveal the heartbeat of #Mars. https://t.co/GYNO4txPPipic.twitter.com/18eQHXOfiO — NASA InSight (@NASAInSight) December 20, 2018

ويعتقد بأن زلازل المريخ تحدث بشكل منتظم، ولكن ليس لدى العلماء أي فكرة عن أسبابها.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إن المسبار بدأ العمل بشكل جيد قبل موعده المحدد، وأشار مدير مشروع "Insight"، توم هوفمان، الذي يعمل في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في باسادينا بولاية كاليفورنيا، إلى أن "الجدول الزمني لأنشطة المسبار على المريخ قد بدأ بشكل أفضل مما كنا نأمل"، وأضاف قائلا: "الحصول على مقياس الزلازل بأمان على السطح هو هدية عيد ميلاد رائعة".

In case you missed it, here’s one for the history books: for the first time ever, I’ve placed a seismometer on the surface of #Mars! Once it’s all set up, I can start listening for marsquakes. More: https://t.co/GYNO4txPPipic.twitter.com/vUkedVMcTX — NASA InSight (@NASAInSight) December 20, 2018

وعمل فريق "Insight" بجد لنشر أداتين رئيستين على سطح الكوكب وتشغيلهما، بالإضافة إلى جهاز قياس الزلازل الذي يحتوي على مجموعة من الأدوات المتقدمة في بريطانيا وفرنسا، حيث أن الذراع الروبوتية مجهزة بمسبار حراري يخترق الأرض.

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وسيساعد "Insight" العلماء على الكشف عن موقع وطبيعة طبقات الصخور تحت سطح المريخ.

وتأمل ناسا أن تفهم لماذا تحولت الكواكب الصخرية في النظام الشمسي بشكل مختف جدا عن الأرض.

ويعد "Insight" الهبوط الثامن الناجح لناسا على المريخ منذ هبوط مسبار "فايكينغ" عام 1976، وهو الهبوط الناجح الأول على سطح الكوكب منذ نحو أكثر من ست سنوات عن آخر مركبة فضائية هبطت على الكوكب الأحمر.

وما تزال مركبة " كوريوسيتي" التي وصلت عام 2012، تدرس الكوكب الأحمر.

المصدر: ذي صن