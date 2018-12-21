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"بروتون-إم" يحمل إلى الفضاء قمرا للأغراض العسكرية

الفضاء

Sputnik
إطلاق قمر صناعي روسي للأعراض العسكرية
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أطلق يوم الجمعة 21 ديسمبر الجاري من مطار بايكونور الفضائي صاروخ النقل "بروتون-إم" مع وحدة التعجيل "بريز-إم" وعلى متنه قمر اصطناعي لوزارة الدفاع الروسية.

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الصاروخ "بروتون"
مصدر: القمر "بلاغوفيست 3" سيطلق قريبا

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الروسية أنه تم إطلاق الصاروخ الناقل "بروتون-إم" مع وحدة التعجيل "بريز-إم" وعلى متنه القمر الاصطناعي "بلاغوفيست" في الساعة 3.20 يوم 21 ديسمبر الجاري بتوقيت موسكو من مطار بايكونور الفضائي، وفي الساعة 3.30 انفصلت وحدة التعجيل مع القمر عن المرحلة الثالثة من الصاروخ وانطلقت إلى المدار المقرر، الذي ستصله بعد بضع ساعات.

المصدر: نوفوستي

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