"بروتون-إم" يحمل إلى الفضاء قمرا للأغراض العسكرية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l81z
أطلق يوم الجمعة 21 ديسمبر الجاري من مطار بايكونور الفضائي صاروخ النقل "بروتون-إم" مع وحدة التعجيل "بريز-إم" وعلى متنه قمر اصطناعي لوزارة الدفاع الروسية.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الروسية أنه تم إطلاق الصاروخ الناقل "بروتون-إم" مع وحدة التعجيل "بريز-إم" وعلى متنه القمر الاصطناعي "بلاغوفيست" في الساعة 3.20 يوم 21 ديسمبر الجاري بتوقيت موسكو من مطار بايكونور الفضائي، وفي الساعة 3.30 انفصلت وحدة التعجيل مع القمر عن المرحلة الثالثة من الصاروخ وانطلقت إلى المدار المقرر، الذي ستصله بعد بضع ساعات.
المصدر: نوفوستي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)