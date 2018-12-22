روسيا تصمم "صندوقا أسود" لمركبة "فيديراتسيا" الفضائية

باشر الخبراء في شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" بالعمل على تصميم نظام لحفظ المعلومات (صندوق أسود)، سيستخدم في مركبة "فيديراتسيا" الفضائية الروسية متعددة الاستخدام.

وسيضمن النظام تسجيل المعلومات التقنية وحفظها وتسجيل المكالمات بين رواد الفضاء على متن المركبة، فضلا عن تسجيل مؤشراتهم الصحية.

وتسمح إمكانات الجهاز بتسجيل وحفظ المعلومات القادمة من المستشعرات بسرعة 256 ميغابايت في الثانية.

ويتكون النظام من وحدتي جمع معلومات ووحدة لتخزينها مقاومة للصدمة والحرارة. وخلافا لنسخته السابقة التي نصبت في مركبات "سويوز-إم إس"، ازدادت سعة مخزن المعلومات في نظام "إس زي إي-2" من 4 إلى 96 غيغابايت. مع ذلك، فإن وزن مخزن المعلومات انخفض من 9.6 كيلوغرام إلى 7.2 كيلوغرام.

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ويمكن أن يتحمل مخزن المعلومات الاصطدام بالأرض بسرعة 150 مترا في الثانية. كما بمقدوره تحمل تأثير الحرارة حتى 700 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.

ويوضع الجهاز تحت كرسي رائد الفضاء، ولا يستبدل إلا بعد قيام المركبة بـ 10 رحلات فضائية.

يذكر أن مركبة "فيديراتسيا" تخصص لنقل رواد الفضاء والحمولة إلى المدار الأرضي، ولتحقيق رحلات مأهولة في الفضاء البعيد. وتتسع المركبة لـ 4 أفراد، وبمقدورها البقاء في الفضاء لمدة 30 يوما أو عام واحد في حال التحامها بمحطة فضائية. ويتوقع أن يطلق أول نموذج منها إلى الفضاء بحلول عام 2023.

المصدر: تاس