اكتشاف "أبعد" جسم عن نظامنا الشمسي

اكتشف علماء الفلك الجسم الأكثر بعدا عن نظامنا الشمسي، وأعلن عنه من قبل مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي، وأطلق عليه مؤقتا "2018 VG18".

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ويبعد الجسم المكتشف الملقب بـ "Farout"، بنحو 120 وحدة فلكية (AU)، وهي المسافة بين الأرض والشمس (نحو 93 مليون ميل).، وهو بذلك أول جسم معروف في النظام الشمسي، يكتشف في مسافة تزيد عن 100 مرة من بعد الأرض عن الشمس.

وقال ديفيد ثولين، من جامعة هاواي: "كل ما نعرفه في الوقت الحالي عن 2018 VG18 هو المسافة القصوى من الشمس وقطره التقريبي ولونه".

ويشير سطوع "2018 VG18" إلى أن قطره يبلغ حوالي 310 أميال، ما يجعله على الأرجح كروي الشكل وكوكبا قزما.

ويقول العلماء إن لونه ورديا وهو مرتبط بشكل عام بالأجسام الغنية بالثلج.

وأوضح ثولين قائلا: "نظرا لأن 2018 VG18 بعيد جدا، فهو يدور ببطء شديد، ومن المحتمل أن يستغرق أكثر من 1000 عام للقيام برحلة حول الشمس".

Since the orbit of 2018 VG18 is still a bit uncertain, I don't think we should rule out the idea that Pioneer 10 has achieved a V'ger-like sentience, knows exactly what its creators are up to, and is that much more eager to leave the solar system. pic.twitter.com/PykFR0xaVP — Justin-in-the-round (@cephalopernicus) December 17, 2018

والتقطت صورة "2018 VG18" عن طريق تلسكوب "Subaru" الياباني الذي يبلغ طوله 8 أمتار، والذي يتواجد فوق "Mauna Kea" في هاواي، في 10 نوفمبر 2018.

Astronomers spy most distant solar system object yet: https://t.co/3ZEVvpc9uq



It's more than 100 times Earth's distance from our sun, and it takes 1,000 years to orbit the sun once. Its official name is 2018 VG18, but astronomers have nicknamed it Farout! pic.twitter.com/JeKtkKsaZB — EarthSky (@earthskyscience) December 17, 2018

وأصبح "Eris" الآن، ثاني جسم بعيد عن النظام الشمسي حيث يقع على مسافة 96 وحدة فلكية، وهو كوكب قزم بحجم بلوتو.

واكتشف "Farout" على يد، سكوت شيبارد، من جامعة كارنيغ، وديفيد ثولين، من جامعة هاواي، وجامعة تشراو تروجيلو في شمال ولاية أريزونا. وجاء ذلك كجزء من البحث المتواصل للفريق عن كائنات النظام الشمسي البعيد جدا، بما في ذلك "الكوكب إكس"، والذي يطلق عليه أيضا اسم الكوكب التاسع.

This is 2018 VG18, nicknamed "Farout," because it's the most-distant object ever observed in our Solar System pic.twitter.com/9bMslZ0mlD — CarlosAnaC (@CarlosAnaC) December 18, 2018

المصدر: ديلي ميل