متى سيعود رواد الفضاء إلى القمر؟

أعلن رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، جيم برايدستين، أن الإعلان عن مناقصة بناء نماذج وحدات هبوط مأهولة على القمر وعودة رواد الفضاء إليه، سيكون في عام 2028.

وجاء في الموقع الإلكتروني للوكالة: "اعتمادا على الأمثلة الحالية للتعاون في المدارات الأرضية، سوف نوسع نطاق شراكتنا مع الدول الأخرى والشركات الخاصة في مجال استكشاف القمر وكذلك الرحلة إلى المريخ. وعودة رواد الفضاء إلى القمر يجب ألا تكون حدثا أحاديا، بل خطوة نحو دراسة دائمة لسطحه".

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يذكر أن مسألة العودة إلى القمر عادت إلى الواجهة بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية عام 2016، وبدأ الحديث عن خطط إنشاء محطة فضائية في مدار القمر، والهبوط على سطحه وإنشاء بنية تحتية ثابتة هناك.

وكانت الخطوة الأولى في تنفيذ هذه الخطط، هي التوقيع على اتفاقات مع شركات الفضاء الأمريكية الخاصة. وستتمثل الخطوة التالية بحسب رئيس "ناسا" في بناء وحدات هبوط مأهولة، تسمح لرواد الفضاء بالتنقل بين المحطة القمرية والقمر، مشيرا إلى أن أول وحدة ستكون جاهزة عام 2024، وبعد 4 سنوات، سيهبط رواد الفضاء الأمريكيون على سطحه.

المصدر: نوفوستي