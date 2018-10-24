لأول مرة.. قمرا "Marco" النانويان يلتقطان صورا للمريخ

خرج القمران "Marco" المخصصان لدراسة المريخ من حالة السبات بنجاح وأصبحا أول قمري نانو يلتقطان صورا لكوكب آخر.

وقال كودي كولي رئيس البعثة في مختبر "ناسا" للدفع النفاث: "استغرقت الرحلة للوصول إلى المريخ نحو ستة أشهر. هذه المرحلة معقدة دائما للأقمار المنطلقة نحو المريخ، وحتى النجاحات الصغيرة تصبح انتصارات كبيرة. لذلك فإن رؤيتنا للمريخ أخيرا تعد انتصارا كبيرا".

ويندرج القمران في إطار نظام "CubeSat" وأطلقت عليهما وكالة ناسا "Mars Cube One".

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وأطلق قمرا "Marco" إلى الفضاء، في أوائل شهر مايو الماضي، بواسطة صاروخ "Atlas V"، الذي أطلق وحدة الهبوط "InSight" باتجاه المريخ.

ويكمن الهدف من إطلاق القمرين في مساعدة المهندسين على الأرض على الاحتفاظ بالاتصال مع "InSight" خلال هبوطها على الكوكب الأحمر، والسماح بمشاهدة العملية على الهواء مباشرة.

كما تستمر رحلة القمرين على الكوكب الأحمر وفق المسار المقرر، ما يسمح لهما بالوصول إليه قبل وحدة الهبوط "InSight". وإذا نجحت هذه التجربة، سيكون بإمكان "ناسا" استخدام هذه الطريقة للاتصال مع جميع البعثات الفضائية اللاحقة.

وفي الأيام المقبلة، سيشغل القمران محركيهما ويقومان بمناورات معينة للوصول إلى مسافة معينة من المريخ، ويلتقطان صورا للكوكب، وفي 26 نوفمبر المقبل، يبدأ البث المباشر لعملية هبوط وحدة "InSight" على الكوكب الأحمر.

المصدر: نوفوستي