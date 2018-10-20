قاعدة "بايكونور" الفضائية تستعد لإطلاق قمر صناعي مصري

وصل إلى قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية صاروخان من طراز "سويوز-2" من مدينة "سامارا" الروسية.

ويخصص أحدهما "سويوز-2.1 آ" لإطلاق شاحنة "بروغريس إم إس-11" الفضائية إلى المحطة الفضائية الدولية. أما الثاني "سويوز-2 -16" فسيحمل إلى المدار الأرضي، في 27 ديسمبر المقبل، القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A" لاستشعار الأرض عن بعد.

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ومن المفترض أن يطلق القمر المصري إلى ارتفاع 500-800 كيلومتر فوق سطح الأرض، حيث سيقوم بتصوير الأرض بمجال الموجات البصرية والأشعة تحت الحمراء.

وقامت شركة "إينيرغيا" الروسية بتصنيع القمر ليحل مكان القمر المصري الآخر "EgyptSat-2" الذي فُقد في مايو عام 2015، نتيجة تعطل حاسوبه الإلكتروني الرقمي بعد إطلاقه، في 16 أبريل عام 2014.

المصدر: نوفوستي