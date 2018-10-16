تجربة تنقلك إلى المريخ "افتراضيا"!

يمكن لعلماء ناسا تجربة الحياة على المريخ باستخدام برنامج للواقع الافتراضي، يرسم مشهدا دقيقا لمعالم الكوكب الأحمر، بفضل البيانات التي جمعها روفر كيوريسيتي.

ويسمح برنامج "OnSight" لوكالة الفضاء الأمريكية بمنح علمائها الفرصة للقيام "برحلة ميدانية افتراضية" إلى المريخ، حيث يمكنهم دراسة جيولوجية الكوكب باستخدام البيانات التي تم جمعها من روفر المريخ التابع لناسا.

ويستخدم النظام تلك البيانات لإنشاء مشهد ثلاثي الأبعاد للمريخ، يمكن للعلماء استكشافه باستخدام سماعات الرأس VR.

ويهدف التعاون بين مايكروسوفت وOps Lab إلى جعل العلماء يعيشون "افتراضيا" في أجواء المريخ، دون الحاجة إلى السفر عبر مركبة فضائية أو قضاء عقود للوصول إلى الكوكب الأحمر.

What's it like to walk on Mars? A mixed-reality software brings this virtual field trip to our scientists so they can study Martian geology using @MarsCuriosity data while "walking" on Mars. It recently received our Software of the Year award. Take a look: https://t.co/TaPYtUYbANpic.twitter.com/K58T6v4qCq — NASA (@NASA) 14 октября 2018 г.

وحصل البرنامج الابتكاري على جائزة برنامج العام 2018 من وكالة ناسا.

© NASA / JPL-Caltech

وقال باركر أبركرومبي، من OnSight: "إن الشعور بأنك واقف على سطح المريخ، يمنحك شعورا مختلفا تماما. وأعتقد أنها طريقة قوية حقا لنقل الناس إلى الأماكن التي لا يمكنهم زيارتها فعليا".

Wow!!! What an amazing way to us #VR. Let’s go to one of Jupiter’s moons next, please. 😇 — Yalda Ahmadi (@yelopixels) 15 октября 2018 г.

وتجدر الإشارة إلى أن تجربة OnSight لا تقتصر على العلماء فقط، بل سيتم السماح للجمهور بخوضها أيضا، حيث يعمل فريق البحث على ذلك.

المصدر: RT