الليلة.. تظهر أمطار نيزكية في السماء!

يظهر الليلة الثلاثاء الـ 2 من أكتوبر أحد أكثر الأمطار النيزكية كثافة في السنة الحالية، والذي من المتوقع أن يستمر حتى7 نوفمبر المقبل، حسب معطيات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

ويشير الخبراء إلى أن ظهور الأمطار النيزكية هذه في السماء ناجمة عن سقوط أجزاء مذنب هالي، وسيمكن رصد هذه الظاهرة في نصفي الكرة الأرضية.

ومن المتوقع أن تبلغ الأمطار النيزكية ذروتها في الـ 21 من أكتوبر الجاري، حيث سيبلغ عدد النيازك التي من الممكن رؤيتها في السماء، ما بين 20 و25 في الساعة.

ويتوقع تكرار الأمطار النيزكية في شهر مايو المقبل.

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت أن سكان موسكو سيتمكنون من مشاهدة الأمطار النيزكية ليلتي 8 – 9 أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالات