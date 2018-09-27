إطلاق قمر اصطناعي يمارس "دبلوماسية الفضاء"

تطلق منظمة الأمم المتحدة إلى المدار الأرضي قمر نانو اصطناعيا من شأنه أن يبث دعوات إلى السلام تقدم بها المسؤولون في الدول الأعضاء في المنظمة.

وذكرت بوابة "Space.com" الإلكترونية نبأ إطلاق القمر، الأربعاء 26 سبتمبر الجاري، نقلا عن سائحة الفضاء الباكستانية المستقبلية ومديرة "المؤسسة الفضائية"، نميرة سالم، التي ألقت خطابا في مؤتمر "الفضاء-2030"، الذي عقد على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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ولم تذكر نميرة موعد تحقيق المشروع، إلا أنها قالت إن تلك المبادرة ستستعرض موقفا جديدا من إحلال السلام العالمي، وهو ممارسة الدبلوماسية الفضائية.

وأشار الشريك التجاري للمشروع ورئيس اتحاد الرحلات الفضائية، أريك ستالمير، قائلا: "نسعى إلى جعل الفضاء الكوني مجالا يمكن أن يستفيد منه الجميع". وأضاف أن العالم يشهد اليوم ظهور قطاعات إنتاجية متعلقة باستخدام الفضاء الكوني. ويجب أن يشارك المجتمع العالمي بنشاط في تلك العملية.

وعرضت على المشاركين في المؤتمر مجموعة من الصور الفوتوغرافية التقطت من الفضاء، حيث يظهر كوكبنا خاليا من الحدود.

المصدر: تاس