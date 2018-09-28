تعزيز منظومة "غلوناس" الروسية بقمر اصطناعي جديد

كشف الموقع الرسمي لشركة "أنظمة الأقمار الاصطناعية المعلوماتية" المصنعة لأقمار "غلوناس"، عن سحب قمر "غلوناس-إم" للملاحة الفضائية من الاحتياطي الأرضي ليكون جاهزا للإطلاق بعد اختباره.

وقال الموقع إن القمر الاصطناعي سينطلق نهاية الخريف الجاري من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية. وأشار إلى أن منظومة "غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية تتجدد العام الجاري للمرة الثانية.

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وقال الموقع إنه من الضروري أن يتوفر في المنظومة الروسية 24 قمرا اصطناعيا من أجل أن تغطي العالم كله، أما الأراضي الروسية فيكفي لها 18 قمرا اصطناعيا فقط.

وتشمل منظومة "غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية 26 قمرا اصطناعيا، يعمل 24 منها في المدار الأرضي، وما يزال اثنان قيد الصيانة والاختبار، ويمكن الاحتفاظ بهما في احتياطي المنظومة المداري. وقد انتهى عمر استخدام بعض الأقمار الاصطناعية العاملة، لكنها لا تزال حسب الموقع في حالة جيدة وصالحة للعمل.

المصدر: تاس