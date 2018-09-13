رئيس وكالة "ناسا" الأمريكية يزور روسيا

من المقرر أن يحضر رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، ورئيس وكالة "ناسا" الأمريكية، جيم براندينستاين، الفعاليات التي تقام بمناسبة إطلاق مركبة "سويوز إم إس-10" الروسية.

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وجاء على موقع شركة "روس كوسموس" الروسية الحكومية أن رئيسي الوكالتين الفضائيتين الروسية والأمريكية اتفقا على عقد لقاء شخصي بينهما، في 10 أكتوبر المقبل، في قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية، عشية إطلاق المركبة الروسية المأهولة إلى المحطة الفضائية، وذلك خلال زيارة المسؤول الأمريكي لروسيا وكازاخستان.

ومن المفترض أن تحمل المركبة، في 11 أكتوبر المقبل، إلى المحطة الفضائية الدولية رائدي الفضاء الروسي، أليكسي أوفتشينيكوف، والأمريكي، ونيك هيغ.

المصدر: تاس