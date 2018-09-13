"ناسا" تختبر منظومة فرامل مظلية لكبسولة "أوريون"

أجرت "ناسا" يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري، اختبارات ناجحة لفرامل مظلية للكبسولة الخاصة بالمركبة الفضائية "أوريون" التي ستنتقل بين الكواكب.

ويبلغ وزن الكبسولة 9.5 طن، وأسقطت من طائرة على ارتفاع حوالي 10 كلم في ولاية أريزونا. وكان الهدف من هذا الاختبار هو التأكد من عمل منظومة معقدة تتكون من 11 مظلة أساسية ومساعدة، بالتزامن مع شحنات المتفجرات التي تضمن الفرملة والهبوط الهادئ.

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وبما أن "أوريون" ستقوم بالتحليق خارج المدار الأرضي، فإن الكبسولة سوف تدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة هائلة أكبر من 9 كلم في الثانية. ووفقا للحسابات، يمكن أن تهبط المركبة باستخدام مظلتين رئيسيتين ومظلة تثبيت. ولكن، لتوفير هبوط أكثر أمنا، فإن منظومة المظلات تتكون من 3 رئيسية و2 للتثبيت.

كما تخطط وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لإطلاق مركبة "أوريون" مأهولة إلى القمر عام 2023، وسيتم أول اختبار لإطلاقها غير مأهولة باستخدام صاروخ النقل الجديد Space Launch System-SLS.

وفي عام 2024 تخطط الوكالة لإطلاق مركبة مأهولة ثانية إلى القمر باستخدام نفس الصاروخ.

وكانت "ناسا" قد أعلنت سابقا قرارها تأجيل أول اختبار لصاروخ Space Launch System-SLS الذي كان مقررا في نوفمبر 2018، إلى عام 2019 مع مركبة "أوريون" غير مأهولة.

المصدر: نوفوستي