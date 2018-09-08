العلماء يكشفون سبب ظهور "وجه الإنسان على القمر"

أوضح علماء الكواكب من جامعة راتغر الأمريكية سبب ظهور الأنماط الخفيفة على سطح القمر.

وكتب موقع "Science Alert" أن العلماء اكتشفوا أن موقع ما يسمى بـ "دوامات القمر" على سطحه مرتبط بمجال مغناطيسي معين، غير أن لا كل منطقة للمجال المغناطيسي تثير ظهور أنماط كهذه حولها. وأشار الموقع إلى أن القمر نفسه لا يولد مجالا مغناطيسيا عالميا. ولهذا السبب كان ظهور هذه الأنماط على سطح القمر لغزا حتى الآونة الأخيرة. وكان البعض يشاهدون وهما لـ "وجه الإنسان على القمر" وهو المكان الذي تسببت الدوامات فيه بظهور أنماط تشبه وجه الإنسان.

واستوضح الباحثون بفضل إنشاء نموذج كومبيوتري أن هذه الدوامات يجب أن تظهر بالقرب أو فوق موارد المجال المغناطيسي الواقعة تحت سطح القمر. وتقع هذه الموارد على عمق غير كبير وتمثل "أنابيب الحمم" العمودية التي تتشكل بسبب التبريد غير المتكافئ للحمم التي تتدفق من البراكين.

وأفاد العلماء بأن تشكل "أنابيب الحمم" هذه تم منذ ما بين 3 و4 مليارات عام.

ويعتقد العلماء أنها (أنابيب الحمم هذه) تفسر بشكل مثالي سبب ظهور الأنماط. وتكتسب الصخور القمرية أثناء ارتفاع درجة حرارتها إلى 600 درجة مئوية وتبريدها وذلك في ظروف غياب الأوكسجين، تكتسب خصائص مغناطيسية، لأن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى صهر المعادن وإطلاق الحديد.

المصدر: نوفوستي