استكمال إنشاء شبكة الإنترنت العسكري الروسي

تقوم شبكة "الأنظمة الفضائية المعلوماتية" الروسية نهاية العام الجاري ومطلع العام القادم، بتصنيع قمرين اصطناعيين من أسرة "بلاغوفيست" العسكرية.

وقال مدير عام الشركة، نيقولاي تولستويدوف، إن القمر الاصطناعي الأول من تلك الأسرة سيتم إنتاجه نهاية العام الجاري. أما القمر الاصطناعي الآخر فيتوقع استكمال إنتاجه في الربع الأول من العام القادم.

وأضاف قائلا إن اللجنة الحكومية هي التي تتخذ القرار بموعد إطلاق القمرين الاصطناعيين، إلا إننا نخطط لإطلاقهما في الفترة ما بين رأس السنة ونهاية الربع الأول من عام 2019. وذلك بواسطة صاروخ "بروتون - أم".

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يذكر أن أول قمر اصطناعي من أسرة "بلاغوفيست" العسكرية تم إطلاقه لمصلحة وزارة الدفاع الروسية يوم 17 أغسطس عام 2017، ثم أطلق في 19 أبريل الماضي القمر الاصطناعي الثاني من طراز "بلاغوفيست".

وتعتزم وزارة الدفاع الروسية نشر مجموعة من الأقمار الاصطناعية الأربعة من طراز "بلاغوفيست" والتي تخصص لتأمين الإنترنت فائق السرعة والاتصال الهاتفي واتصال الفيديو باستخدام مجالي الترددات الواعدين " Ka " و" Ku " بحلول عام 2020 في المدار الأرضي.

المصدر: تاس