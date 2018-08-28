ساعات على اقتراب كويكب "خطير" من الأرض!

بعد أسبوع من العناوين الإعلامية المثيرة للقلق، لم يبقى إلا ساعات معدودة قبل اقتراب كويكب أكبر من هرم الجيزة على مسافة خطيرة من كوكب الأرض.

ومن المتوقع، حسب تقديرات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن يمر كويكب NF23 2016 الذي صنّف بالخطير بمحاذاة الكرة الأرضية فجر غد الأربعاء على مسافة نحو خمسة ملايين كيلومتر.

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وتتحرك الصخرة الفضائية الضخمة بسرعة أكثر من 32400 كم في الساعة، ويتراوح عرضها بين 70 و160 مترا، وهذا يعني أنها أكبر من طائرة "بوينغ 747" أو من الهرم الأكبر في الجيزة بمصر، والذي يبلغ ارتفاعه حوالي 139 مترا.

لكن المسؤول في "ناسا" ليندلي جونسون أشار لموقع Space.com إلى أن المخاوف التي أثارها الخبر عن اقتراب الكويكب "الخطير" في وسائل الإعلام غير مبررة، موضحا أن الوكالة الفضائية تصنف بــ"الأجرام السماوية الخطيرة على الأرض" كل كويكب يقترب من الكرة الأرضية على مسافة معينة.

المصدر: وكالات