مسبار يلتقط أولى صور كويكب بينو

أفادت وكالة "ناسا" الأمريكية بأن مسبار "OSIRIS-REx" العلمي التابع لها، التقط صورا فوتوغرافية أولى لكويكب بينو، وذلك بعد مرور عامين من إطلاقه.

وقالت ناسا في مؤتمر صحفي عقدته، في 26 أغسطس الجاري، إن الصور الفوتوغرافية الخمس الأولى التقطت، في 17 أغسطس، من مسافة 2.2 مليون كيلومتر، حيث يمكن رؤية بقعة مضيئة تسير على خلفية الملايين من النجوم.

وقال البروفسور في جامعة أريزونا، دانته لوريتا، الذي يشارك في دعم بعثة "OSIRIS-REx" إن فريقه كان ينتظر ورود تلك الصور منذ فترة طويلة، ليتأكد من أن المسبار يسير في الاتجاه المحدد له.

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يذكر أن كلفة بعثة دراسة كوكب بينو بلغت مليار دولار. أما مسبار "OSIRIS-REx" فيعد أحد المسابير الثلاثة التي أنتجتها "ناسا" في إطار برنامج" New Frontiers" الخاص بدراسة الفضاء البعيد. وزود المسبار بعدد من الأجهزة العلمية، بما فيها كاميرات التصوير ومقاييس الأطياف ومقاييس المسافة الليزرية.

ويتوقع أن يصل المسبار مدار الكويكب حول الشمس، ثم سيقترب منه وسيحاول أخذ عينات من تربته بواسطة يد اصطناعية متوفرة فيه. ويأمل العلماء أن يجمعوا من 60 غراما إلى كيلوغرامين من تربة الكويكب.

المصدر: تاس