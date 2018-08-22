العلماء يثبتون وجود الجليد على سطح القمر

أعلنت وكالة "ناسا" على موقعها الرسمي أن العلماء عثروا على جليد الماء في المناطق المظلمة والباردة على القمر، وبذلك أثبتوا بصورة نهائية مسألة وجوده على سطح القمر.

وجاء في بيان للوكالة أن "القسم الأكبر من هذا الجليد موجود في مناطق ظلال الحفر القريبة من قطبيه، حيث درجة الحرارة لا ترتفع فوق 156.5 درجة مئوية تحت الصفر، ولا يصلها ضوء الشمس أبدا بسبب ميل محور دوران القمر".

وضم الفريق العلمي الذي اكتشف الجليد، شواي لي، رئيسا (يعمل في جامعتي هاواي وبراون) وريتشارد ألفيك، من مركز بحوث "أميس" التابع لـ "ناسا" في وادي السيليكون بكاليفورنيا. واستخدم المخطط المعدني للقمر M3) Moon Mineralogy Mapper) للمساعدة على إثبات وجود جليد الماء هناك.

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يذكر أن الجهاز M3 مثبت على القمر الهندي "تشاندريان-1" الذي أطلقته منظمة بحوث الفضاء الهندية عام 2008. وهدفه الرئيس كان إثبات وجود الجليد على سطح القمر. ويسمح هذا الجهاز باكتشاف الماء في حالاته الثلاث: السائلة والصلبة والغازية.

وقد أعلنت "ناسا"، عام 2009، عن اكتشاف وجود ماء في عينات سطح القمر التي تم الحصول عليها خلال بعثة "أبولو" في سبعينيات القرن الماضي، وأن كميته تصل إلى 946 ميلليلترا في طن من تربة القمر. وفي وقت لاحق، أعلن العلماء أن لديهم أدلة تشير إلى أصل الماء على سطح القمر.

المصدر: نوفوستي