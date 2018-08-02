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عاصفة رملية في الصحراء الكبرى "من الفضاء"

الفضاء

عاصفة رملية في الصحراء الكبرى
Ricky Arnold / Twitter
عاصفة رملية في الصحراء الكبرى من الفضاء
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شارك رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، ريكي أرنولد، صورة لعاصفة رملية تدور في الصحراء الكبرى من موقعه الفريد على متن محطة الفضاء الدولية.

ونشر أرنولد الصورة المذهلة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسرعان ما قام بمقارنتها مع العاصفة الترابية الضخمة المنتشرة على سطح المريخ.

ووصف أحد المعلقين الصورة بأنها "بحر من الرمال"، وتعد الصحراء الكبرى أكبر صحراء حارة في العالم، وتضم الكثير من المناطق في شمال إفريقيا. وتعرف العواصف الرملية القادمة من الصحراء باسم "سيموم".

ويتواجد أرنولد على متن محطة الفضاء الدولية، منذ 23 مارس الماضي، وعلى غرار رواد الفضاء السابقين الذين قاموا برحلة فضائية استثنائية، يشارك رائد الفضاء وجهات نظره غير العادية من المحطة.

المصدر: RT

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