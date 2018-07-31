المريخ أكبر حجما وأكثر إشراقا في سماء الأرض

وصل المريخ ليلة 31 يوليو، إلى أقرب نقطة له من الأرض منذ 15 عاما مضت، وسيظهر أكبر في سماء الليل، وأكثر إشراقا مما كان عليه سابقا.

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وعلى مدى شهر يوليو، كانت مدارات المريخ والأرض تتناغم بثبات في ظاهرة نادرة تعرف باسم "المعارضة العمودية"، والتي تحدث عندما يصطف المريخ والأرض والشمس في خط مستقيم، بينما يكون كوكبنا في المنتصف.

ومع وصول مدار المريخ إلى أقرب نقطة له من الشمس، سيظهر الكوكب الأحمر بثلاثة أضعاف حجمه الطبيعي في سماء الليل.

ووفقا لوكالة ناسا، فإن هذه الظاهرة تحدث كل 15 إلى 17 عاما، وهذا يعني أن المرة القادمة التي يمر فيها المريخ بالقرب من كوكبنا ستحدث، في 15 سبتمبر 2035.

وسيكون عشاق النجوم والكواكب في جميع أنحاء العالم، قادرين على رؤية الكوكب الأحمر اليوم، بشرط أن تكون السماء صافية، لكن أولئك الذين يقطنون نصف الكرة الجنوبي سيحصلون على أفضل رؤية على الإطلاق للكوكب.

Get outside TONIGHT to see Mars as it approaches Earth closer than it has been in 15 years! Here’s what you need to know: https://t.co/ttrx73J9AVpic.twitter.com/NUs1w96p7W — NASA (@NASA) July 31, 2018

Sky watch alert 🚨 Get outside tonight and look for Mars! The Red Planet and Earth haven’t been this close since 2003, and won’t be again until 2035. Look to the south July 30 – 31 to see an orange Mars shining brightly. Cloudy skies? Watch it online NOW: https://t.co/FTSHEGteEmpic.twitter.com/Hqes31mJwF — NASA (@NASA) July 31, 2018

وحلت اللحظة الدقيقة لاقتراب المريخ من الأرض الساعة 3:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي الساعة 10:45 صباحا بتوقيت موسكو، ما يجعل رؤية الكوكب الأحمر بالعين المجردة في وضح النهار، غير ممكنة في المملكة المتحدة وأوروبا وإفريقيا وروسيا وآسيا.

ومع ذلك، فإنه مع غروب الشمس في وقت لاحق من اليوم، 31 يوليو، سيتمكن المراقبون من مشاهدة المريخ في سماء الليل أكبر حجما وأكثر توهجا.

وستكون أفضل رؤية واضحة للكوكب الأحمر في الساعات السابقة للفجر، كما يمكن متابعة هذا الحدث السماوي النادر عبر البث المباشر على الإنترنت والذي سيقترن بتعليقات الخبراء.

المصدر: ديلي ميل