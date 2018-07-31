الصين تطلق قمرا لرصد الأرض

أعلنت الصين عن نجاحها في إطلاق قمر "Gaofen-11" الاصطناعي المخصص للاستشعار ورصد الأرض عن بعد.

وأطلق القمر من قاعدة فضائية في مقاطعة شانشي شمالي الصين، صباح اليوم الثلاثاء، في تمام الـ 11 بالتوقيت المحلي.

وأكدت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن القمر انطلق على متن صاروخ "Long March 4B" الحامل، ووصل إلى مداره الأرضي بنجاح، حيث سيستخدم كباقي أقمار سلسلة "Gaofen" للاستشعار عن بعد ورصد الأرض والمساهمة في أعمال الإغاثة أثناء الكوارث والحرائق، فضلا عن مساهمته في أعمال التخطيط العمراني للمدن والمناطق الحضرية.

China launches Gaofen-11, an optical remote sensing satellite, as part of the country's high-resolution Earth observation project, in Shanxi pic.twitter.com/l2nM2tYiW3 — China Xinhua News (@XHNews) 31 июля 2018 г.

المصدر: لايف. رو