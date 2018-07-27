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المريخ الأكثر إشراقا منذ 15 عاما مع اقترابه من الأرض

الفضاء

المريخ الأكثر إشراقا منذ 15 عاما مع اقترابه من الأرض
NASA
المريخ
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بالتزامن مع خسوف القمر الأطول خلال القرن الـ21، يقترب الكوكب الأحمر من الأرض أكثر مما كان عليه منذ 15 عاما.

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وسيتمكن سكان الأرض من رؤية الكوكب بالعين المجردة، وهو مشرق بشكل لا يصدق، بدءا من ليلة الجمعة 27 يوليو، وحتى مساء الاثنين 30 من الشهر نفسه، حيث سيكون على بعد 58 مليون كيلومتر من الأرض، وفقا لوكالة ناسا.

ومع ذلك، فإن العواصف الترابية التي تجتاح الكوكب حاليا قد تحجب التفاصيل التي عادة ما تكون مرئية مع التلسكوبات، بحسب ما قاله عالم الفلك، هاري أوجينسن، بجامعة "Widener" لوكالة أسوشيتد برس.

أما الجانب الإيجابي، فيتمثل في أن غبار المريخ سيعكس أشعة الشمس بشكل أفضل، ما يجعل الكوكب يبدو أكثر إشراقا بالنسبة للأرض، وسيظهر لامعا بفضل اللون البرتقالي المحْمر.

وفي حدث هو الأول من نوعه منذ 60 ألف عام، اقترب المريخ من الأرض، عام 2003، إلى مسافة بلغت 34.6 مليون ميل، وهو حدث لن يتكرر، حتى 28 أغسطس 2287.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

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