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هل سيؤثر أطول خسوف للقمر على صحة البشر؟

الفضاء

هل سيؤثر أطول خسوف للقمر على صحة البشر؟
Globallookpress Song Weitao/ZUMAPRESS.com
خسوف القمر
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يترقب سكان الأرض مساء اليوم الجمعة ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل في أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين.

ويبدأ خسوف القمر الساعة 21:24 بتوقيت موسكو، وينتهي الساعة 01:13. ويستمر الخسوف الكلي من الساعة 22:30 إلى 00:13، أي ساعة و43 دقيقة. وسيكون بالإمكان مشاهدة الظاهرة بالعين المجردة.

ويشير علماء الفلك في القبة السماوية بموسكو إلى أن القمر سيظهر بلون أحمر أرجواني لأن الأرض ستقع بينه وبين الشمس، وتمنع سقوط أشعة الأخيرة عليه. ونظرا لأن قرص القمر في أصغر حالاته، سيكون هذا الخسوف الكلي الأطول في القرن الواحد والعشرين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرن سيشهد 225 ظاهرة خسوف للقمر، منها 85 كلية، و6 فقط ستستمر أكثر من ثلاث ساعات، وأطولها سيكون الخسوف الذي سيحدث هذا اليوم.

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وبالتوازي مع الخسوف، تحدث اليوم ظاهرة فلكية أخرى، وهي المواجهة الكبرى بين المريخ والشمس، حيث سيقترب الكوكب الأحمر من الأرض ليتغلب في سطوعه على المشتري. وسوف تحدث هذه المواجهة ثانية، في 15 سبتمبر 2035، أي بعد 17 عاما.

- هل سيؤثر الخسوف الكلي للقمر في صحة الناس؟

يؤكد الخبراء على أن ظاهرة خسوف القمر الكلي أو الجزئي، وكذلك كسوف الشمس واستعراض الكواكب (اصطفاف الكواكب في خط واحد) والظواهر الفلكية الأخرى، لا يمكن أن تؤثر في الحالة الصحية للناس أو في المناخ.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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