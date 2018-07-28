ناسا: ازدياد هائل في أعداد الكويكبات والمذنبات المحيطة بالأرض! (فيديو)

نشرت ناسا فيديو جديدا، تظهر من خلاله حقيقة صادمة تتمثل في ازدياد هائل ومتسارع في أعداد الكويكبات والمذنبات التي تسبح حول الكرة الأرضية، خاصة خلال السنوات الـ20 الماضية.

وتتفاوت أحجام هذه الأجرام الفضائية بين مذنبات وكويكبات صغيرة وأخرى كبيرة، كما تتفاوت مداراتها الفضائية وكذلك بعدها عن كوكب الأرض.

وقامت وكالة ناسا بمراقبة أعداد ومسارات الكويكبات منذ عام 1999، حيث ميزت بين نوعين من الأجرام الفضائية في مقطع الفيديو. فاللون الأزرق يشير إلى الكويكبات القريبة من الأرض، بينما يشير البرتقالي إلى الأبعد عن مدارها والأقرب إلى كوكبي المريخ والمشتري.

وفي السياق نفسه، أدلت الوكالة بتفاصيل مقلقة وغير مسبوقة، كشفت فيها عن وجود أكثر من 18 ألف كويكب بالقرب من مدار الكرة الأرضية، في حين تكتشف ناسا حوالي 40 كويكبا جديدا كل أسبوع.

وأنشأت ناسا مركز "مراقبة الأجرام المحاذية للأرض" (NEOS) في عام 1998، بعد أول رصد فعلي لكويكب كبير (XF11) اقترب من مدار الأرض في عام 1997، وما يزال يدور حتى اليوم بالقرب منا، إذ يتوقع بعض العلماء اصطدامه بالكرة الأرضية مع حلول عام 2028.

المصدر: RT + YouTube