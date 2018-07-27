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شركة روسية تبتكر جهازا فضائيا لسبر الأرض عن بعد

الفضاء

شركة روسية تبتكر جهازا فضائيا لسبر الأرض عن بعد
shvabe.com
استشعار الأرض عن بعد
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حصلت شركة "شفابيه" الروسية على براءة اختراع جهاز يمسح ويصور سطح الأرض من الفضاء ويعمل بالأشعة تحت الحمراء.

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ويخصص الجهاز لمراقبة موارد الأرض والأرصاد الجوية وتحليل الحوادث والكوارث الطبيعية والصناعية، بعد تركيبه في قمر اصطناعي يدور حول الأرض. ويسمح حجمه الصغير بتوفير الطاقة اللازمة لتبريد مكوناته التقنية.

وقال مدير عام مؤسسة "أوريون" المصنعة للجهاز، يفغيني تشيبورنوف، إن "وزارات الطوارئ والزراعة وحماية البيئة ومؤسسات الأرصاد الجوية تستخدم أنظمة استشعار الأرض عن بعد. لكن جهازنا أخف تلك الأنظمة، لذلك يحافظ على قدراته وجودة الصور الفوتوغرافية. واستطعنا تحقيق ذلك بفضل استخدام بضعة حواجز غشائية بدلا من حاجز غشائي كبير واحد".

المصدر: سلاح روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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