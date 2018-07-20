اكتشاف "نجم الموت" بالقرب من المنظومة الشمسية

عثر علماء الفلك على نجم يبعد عن الأرض 450 سنة ضوئية بمقدوره القضاء على أي كوكب مأهول.

وقالت صحيفة "CNET" الإلكترونية إن العلماء في وكالة "ناسا" الأمريكية اكتشفوا بواسطة مرصد "Chandra" بالقرب من المنظومة الشمسية نجما قزما أصفر شديد الحرارة.

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وقال العلماء في معهد علم الفضاء "كاولي" إن النجم الساخن يجذب كواكب كبرى، وبعد اقترابها منه، يمكنه حرق كل الكائنات الحية على سطحها إن وجدت.

وأشار العلماء إلى أن نجم "RW Aur A" الواقع في كوكبة الثور يبقى إلى الآن من أكثر النجوم "عدوانية" خارج المنظومة الشمسية.

وأظهر النموذج الكمبيوتري الذي أعده علماء الفلك أن القزم الأصفر "RW Aur A" يمكن أن يبتلع على مدى ملايين الأعوام القادمة عشرات الكواكب الواقعة في كوكبة الثور.

المصدر: لايف. رو