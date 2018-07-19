"Blue Origin" تختبر نظام طوارئ صاروخ نيو شيبرد

أجرت شركة Blue Origin الخاصة اختبارا ناجحا جديدا لصاروخ New Shepard شبه المداري، تم خلاله اختبار تقنية إخلاء الطاقم في حالات الطوارئ.

وأطلق الصاروخ من منصة في ولاية تكساس صباح يوم الأربعاء 18 يوليو. وزود الصاروخ بمحرك ВЕ-3 يعمل بالوقود سائل، حيث رفع الكبسولة التي ستستخدم للسياحة الفضائية إلى ارتفاع 120 كيلومترا.

ولأول مرة، اختبرت تقنية إعادة الطاقم إلى الأرض في حالات الطوارئ. وعلى ارتفاع 76 كيلومترا، تم تشغيل محرك الكبسولة المخصص لتلك الحالات. وبعد مضي سبع دقائق على إطلاق الصاروخ المكوكي، هبط بهدوء على الأرض بصورة عمودية، بعدها هبطت الكبسولة مع دمية بواسطة المظلات. وقد أعلنت الشركة أن الاختبار، وهو التاسع، كان ناجحا.

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وتتوقع شركة Blue Origin تنفيذ أول إطلاق مأهول للصاروخ قبل نهاية السنة الحالية، لتبدأ في عام 2019 الرحلات السياحية الفضائية. ووفقا لتقنية الشركة، بعد وصول الصاروخ إلى الارتفاع المقرر، تنفصل عنه الكبسولة وتحلق لبضعة دقائق في منطقة انعدام الجاذبية وبعدها تبدأ بالهبوط نحو الأرض بواسطة مظلات خاصة. وتحوي الكبسولة نوافذ كبيرة على شكل شبه منحرف، وتتسع لستة أشخاص وسميت بهذا الاسم تكريما لأول رائد فضاء أمريكي، آلان شيبرد، الذي قاد مركبة أبولو-14.

المصدر: نوفوستي