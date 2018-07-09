مهووسة بالفضاء تلتحق بناسا لتصبح أول إنسان تطأ قدمه المريخ

ترافق الأحلام والطموحات الناس منذ طفولتهم، إلا أن تحقيقها وجعلها جزءا من مسار الحياة أمر صعب نادر التحقق.

أما بالنسبة للمراهقة الأمريكية أليسا كارسون، فإن تأثرها بصور الشخصيات الكرتونية الخمس في "The Backyardigans" التي ترتاد الفضاء على شاشة التلفزيون، كان سببا في هوسها الدائم بهذا المجال، وحلما باتت تعيشه حقيقة واقعة بكل تفاصيلها.

This 17-year-old girl will probably be the first person to set foot on Mars https://t.co/73eTEe8uhx via @everyeye — Alyssa Carson (@NASABlueberry1) July 7, 2018

وعندما كانت في الثالثة من عمرها، قالت كارسون لوالدها: "أريد أن أكون رائدة فضاء، وأن أكون من الذين يذهبون إلى المريخ"، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل على جعل حلم طفولتها حقيقة واقعة.

وتخطط أليسا للسفر نحو الكوكب الأحمر في عام 2033، عندما تكون في الـ 32 من عمرها، حيث ستساعد في بناء مستعمرة المريخ وازدهارها.

وتنشر أليسا رسالتها إلى مئات الآلاف من المتابعين عبر حساباتها الاجتماعية المختلفة ومدوناتها، كما تحضر حلقات دراسية ومناسبات عامة أخرى لتخاطب أقرانها وتشجع الشباب الآخرين، الإناث منهم خاصة، على المشاركة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

Meet the 17 year old who hopes to be the first human to reach Mars https://t.co/WmRnBH5YJh via @MailOnline — Alyssa Carson (@NASABlueberry1) July 6, 2018

وعلى الرغم من أن ناسا لا تقبل رسميا متقدمين ليصبحوا رواد فضاء قبل أن يبلغوا 18 عاما، إلا أن الوكالة الأمريكية تعمل مع أليسا لتحقيق طموحاتها.

وعلى مر السنين، قامت أليسا بأكبر قدر ممكن من التدريب استعدادا لرحلتها، وقد ألحقها والدها بمعسكر الولايات المتحدة للفضاء في عام 2008، وشاركت فيه مرات عديدة منذ ذلك الحين، كما ذهبت إلى معسكرات أخرى في لافال بالكيبك وإزمير بتركيا، لتصبح أول شخص يزور معسكرات الفضاء الثلاثة لناسا في سن 12 عاما.

وفي غضون فترة تدريبها، تعلمت الفتاة أشياء بشأن الجاذبية وتأثيرها على الجسم، كما شاركت في مهمات محاكاة الواقع، وبنت صواريخ وروبوتات خاصة بها.

One of the fun things I got to do today at Survival System. Just the start of 10 days of training with @PoSSUMAstronaut

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وفي أبريل الماضي، حضرت أيضا دورة تحت الماء، لإعدادها للآثار المربكة للفضاء، وأجرت معظم تدريباتها الأخيرة في أكاديمية "Space Project Possum"، وهي جامعة خاصة متخصصة في الطيران والفضاء.

والجدير بالذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تحدثت في السابق، كجزء من خططها طويلة الأمد في الكوكب الأحمر، عن إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى مدار المريخ بحلول عام 2033 وإنزالهم على سطحه بحلول عام 2039، وستشمل المهمة الزراعة وإجراء تجارب علمية والبحث عن علامات الحياة.

المصدر: ديلي ميل