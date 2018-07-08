أهلا بالسياح في فندق محطة الفضاء الدولية الروسي

اقترحت شركة "إينيرغيا" الفضائية الروسية تزويد المقطع الروسي في المحطة الفضائية الدولية بوحدة يقيم فيها السياح الفضائيون، تكون فندقا ينزل فيه مريدو السياحة بين الأجرام السماوية.

وجاء في التقرير السنوي للشركة أن تلك الوحدة ستعمل كوحدة طاقة وبحوث وستضم 4 حجرات تتوفر فيها الحواسيب اللوحية واتصالات واي فاي وكل ظروف الراحة.

وأوضحت الشركة أنها عملت عام 2017 على إعداد الوثائق التقنية وتصميم وحدة الطاقة التي ستكون قادرة على استضافة السياح.

ولهذا الغرض ستتوزع في الوحدة 4 حجرات منعزلة تتوفر فيها النوافذ وأجهزة دعم السياح مثل الإنترنت والحواسيب اللوحية وأجهزة الكمبيوتر واتصالات واي فاي، فضلا عن الأفران الكهربائية والثلاجات ودورات المياه والحمام والصيدلية والمعدات الخاصة بممارسة التمارين الرياضية.

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وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن وحدة الطاقة والبحوث الروسية من المتوقع أن تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية سنة 2019 بواسطة صاروخ "بروتون – أم"، لتكون قادرة على توليد 18 كيلوواط من الطاقة الكهربائية يوميا.

وكان من المقرر كذلك، إطلاق وحدة الطاقة المذكورة إلى المحطة الدولية سنة 2015، ثم تأجل إطلاقها إلى 2019 لعدم جاهزيتها.

ومن المنتظر أن تنفصل وحدة الطاقة و3 وحدات روسية أخرى عن المحطة الدولية وتشكل محطة روسية مستقلة في الفضاء، في حال تقرر إنهاء الأطراف الدولية الأخرى استخدام مقاطعهم في المحطة الدولية الحالية سنة 2025.

المصدر:تاس