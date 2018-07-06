اليوم .. الأرض في أبعد نقطة عن الشمس

أعلنت القبة السماوية في موسكو أن كوكب الأرض سيكون اليوم، الجمعة 6 يوليو، في أبعد نقطة عن الشمس.

وجاء في بيان القبة السماوية:

"سيصبح كوكبنا، يوم 6 يوليو 2018، في تمام الساعة 19:46 بتوقيت موسكو، في أبعد نقطة عن الشمس 152.1 مليون كم، وهو ما يسمى بالأوج الشمسي، وستجعلنا هذه الظاهرة نرى أصغر محيط لقرص الشمس. لكن هذا لن يكون محسوسا للعين المجردة، حيث أنه يحدث تدريجيا خلال ستة أشهر".

وثمة اعتقاد خاطئ بأن تغير فصول السنة مرتبط ببعد الأرض عن الشمس، بمعنى أنه كلما ابتعدت الأرض عن الشمس، كلما ازدادت برودة الجو (فصل الشتاء!)، لكننا الآن في فصل يوليو، وعلى الرغم من ذلك فإن الأرض في أبعد نقطة عن الشمس.

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لذلك فإن تغيّر فصول السنة إنما يحدث بسبب ميل محور دوران الأرض بالنسبة لمحور المدار الأرضي حول الشمس، وليس بسبب قرب الأرض أو بعدها عن الشمس، حيث تكمل الأرض دورة كاملة حول الشمس خلال 365 يوما و6 ساعات و9 دقائق و10 ثواني، في مدار بيضاوي بسرعة 29.765 كلم في الثانية، وتبلغ الأرض أقرب نقطة لها من الشمس في مطلع شهر يناير حيث تبعد وقتها عن الشمس حوالى 147 مليون كم.

المصدر: نوفوستي