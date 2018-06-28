كيف سيكون شكل الحياة على المريخ؟ (صور)

يرغب إيلون موسك بإنشاء مستوطنات بشرية على سطح المريخ بحلول عام 2024، ويمكن أن تعيش الدفعة الأولى من المستوطنين ضمن منازل مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وسنصبح قادرين على القيام بجولة في مستوطنة الكوكب الأحمر عبر الواقع الافتراضي، في مهرجان Goodwood للسرعة خلال الشهر المقبل.

وطورت شركة الهندسة المعمارية البريطانية Foster + Partners، التي صممت ملعب ويمبلي ومحلات آبل الجديدة، هذا المفهوم الذي حاز جائزة مرموقة.

Foster + Partners

وفي حين تم تصميم المشروع من قبل البشر، ستقوم الروبوتات بإنشاء البناء المادي، باستخدام تربة المريخ والصخور والمواد القابلة لإعادة التدوير، قبل وصول المستوطنين.

Foster + Partners

وتتكفل وكالة ناسا بدفع مليوني دولار لإنشاء مفاهيم المنازل المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد للمستكشفين، كجزء من مسابقة جائزة Centennial Challenges.

وحصل تصميم Foster + Partners بالفعل على 250 ألف دولار، ليحتل المركز الأول في المرحلة الثانية من المسابقة، مع اقتراب المرحلة الثالثة في العام المقبل.

Foster + Partners

وسيكون هذا المفهوم قابلا للعرض في مختبر FoS Future في مهرجان Goodwood، من 12 إلى 15 يوليو 2018، إلى جانب تجربة الواقع الافتراضي.

المصدر: ذي صن