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كويكب ضخم يقترب من الأرض يمكن رصده بالعين المجردة

الفضاء

كويكب ضخم يقترب من الأرض يمكن رصده بالعين المجردة
Gettyimages.ru Elena Duvernay/Stocktrek Images
كويكب هائل يقترب من الأرض يمكن رؤيته بالعين المجردة
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اقترب كويكب "4 Vesta" الضخم من الأرض بحيث أصبح مرئيا في السماء ليلا للعين المجردة، وسوف يبقى كذلك حتى 16 يوليو المقبل.

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وتبلغ مساحة الصخرة الفضائية "4 Vesta"، حوالي 4 أضعاف حجم المملكة المتحدة، وهي مشرقة لدرجة أن بالإمكان رصدها، من نصفي الكرة الأرضية، على بعد حوالي 170 مليون كلم بالقرب من المريخ وزحل وكوكبة القوس.

ويظهر كويكب "4 فيستا" الضخم من الأرض كنقطة صفراء قاتمة، ومن السهل مقارنته مع الكويكبات الأخرى في الحزام نفسه لأن سطحه أكثر سطوعا من القمر (حزام الكويكبات: حلقة من الحطام الفضائي تدور حول الشمس وبين المريخ والمشتري).

ويبلغ قطر الكويكب أكثر من 530 كيلومترا، أي أكبر بـ 50 مرة من النيزك الذي يعتقد أنه قضى على الديناصورات.

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وفي الآونة الأخيرة، اقترب "فيستا 4" من كوكبنا أكثر مما كان عليه منذ 20 عاما.

ويظهر سطح الكويكب مع فوهات يعتقد أنها نجمت عن تصادم كبير مع الصخر الفضائي في سنوات تكوينه، ويصل قطر أكبر حفرة على سطحه إلى 458 كلم.

ويشتهر كويكب "4 فيستا" أيضا بواحدة من أعلى القمم التي وثقها البشر، تتمثل في جبل يبلغ ارتفاعه 21 كلم يقع في القطب الجنوبي، بينما يصل ارتفاع جبل إيفريست إلى حوالي 9 كلم فقط.

واكتشف العالم الألماني، هاينريش أولبرز، الكويكب لأول مرة، عام 1807، وأعطاه اسم فيستا نسبة إلى إلهة البيت في الأساطير الرومانية "فيستا"، وهي أخت سيريس، اسم أكبر كويكب في الحزام، والذي يبلغ قطره 1000 كيلومتر تقريبا، وصنف مؤخرا على أنه كوكب قزم.

المصدر: ذي صان

// 26.06.2018 по тикету 15478

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