الصين تطلق قمرين اصطناعيين لاستشعار الأرض عن بعد

أطلقت الصين اليوم الأربعاء، قمرين اصطناعيين بواسطة صاروخ "تشانغتشنغ-2 سي"، سعيا منها لاختبار تقنيات فضائية جديدة.

وقالت وكالة شينخوا الصينية إن الصاروخ أطلق، الساعة 11:30 بتوقيت بكين، من قاعدة "سيجان" الفضائية بمحافظة سيتشوان في جنوب غرب الصين.

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وجاء في بيان صدر عن وكالة الأنباء الصينية أن الغاية من إطلاق القمرين الاصطناعيين هي إقامة اتصال بينهما واختبار تكنولوجيا جديدة خاصة باستشعار الأرض عن بعد.

كما أشار البيان إلى أن الصاروخ، من طراز "تشانغتشنغ" الصيني، أطلق للمرة الـ 278.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف