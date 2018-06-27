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الصين تطلق قمرين اصطناعيين لاستشعار الأرض عن بعد

الفضاء

الصين تطلق قمرين اصطناعيين لاستشعار الأرض عن بعد
AFP Fred Dufour
صاروخ فضائي صيني
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أطلقت الصين اليوم الأربعاء، قمرين اصطناعيين بواسطة صاروخ "تشانغتشنغ-2 سي"، سعيا منها لاختبار تقنيات فضائية جديدة.

وقالت وكالة شينخوا الصينية إن الصاروخ أطلق، الساعة 11:30 بتوقيت بكين، من قاعدة "سيجان" الفضائية بمحافظة سيتشوان في جنوب غرب الصين.

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وجاء في بيان صدر عن وكالة الأنباء الصينية أن الغاية من إطلاق القمرين الاصطناعيين هي إقامة اتصال بينهما واختبار تكنولوجيا جديدة خاصة باستشعار الأرض عن بعد.

كما أشار البيان إلى أن الصاروخ، من طراز "تشانغتشنغ" الصيني، أطلق للمرة الـ 278.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف

// 26.06.2018 по тикету 15478

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