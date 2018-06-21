إطلاق قمر اصطناعي لتنظيف مدار الأرض (فيديو)

أطلق فريق محطة الفضاء الدولية قمرا اصطناعيا جديدا "RemoveDEBRIS" لالتقاط النفايات الفضائية في مدار المحطة.

وجهز القمر الاصطناعي بذراع آلية مع شبكتين مخصصتين لالتقاط الحطام الفضائي الموجود في مدار الأرض، حيث ستحملانه باتجاه الأرض ليحترق في غلافها الجوي العلوي.

ويحمل القمر الاصطناعي في الوقت نفسه حاويتين مكعبتين مزودتين بشبكات، ستصبحان لاحقا حطاما فضائيا.

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يذكر أن المدارات المنخفضة للأرض تحتوي على ما يصل إلى 5.7 ألف طن من القمامة الفضائية التي تضم أجزاء قديمة من الصواريخ وحطام مركبات فضائية قديمة، وتعد خطيرة لإمكانية اصطدامها مع الأقمار أو المحطة الفضائية الدولية نفسها.

وتم تطوير القمر الاصطناعي "RemoveDEBRIS" من قبل فريق علمي في جامعة سري البريطانية. ويعد أكبر قمر يطلق من قبل المحطة الفضائية الدولية حيث يزن حوالي 100 كيلوغرام، وبلغت تكلفته 13 مليون يورو.

وتم إرسال هذا القمر إلى المحطة الدولية عام 2018، بواسطة صاروخ تابع لشركة سبيس إكس.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو