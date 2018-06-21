 
مباشر

إطلاق قمر اصطناعي لتنظيف مدار الأرض (فيديو)

الفضاء

إطلاق قمر اصطناعي لتنظيف مدار الأرض (فيديو)
youtube.com/ UOSTV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kego

أطلق فريق محطة الفضاء الدولية قمرا اصطناعيا جديدا "RemoveDEBRIS" لالتقاط النفايات الفضائية في مدار المحطة.

وجهز القمر الاصطناعي بذراع آلية مع شبكتين مخصصتين لالتقاط الحطام الفضائي الموجود في مدار الأرض، حيث ستحملانه باتجاه الأرض ليحترق في غلافها الجوي العلوي.

ويحمل القمر الاصطناعي في الوقت نفسه حاويتين مكعبتين مزودتين بشبكات، ستصبحان لاحقا حطاما فضائيا.

إقرأ المزيد
النفايات الفضائية قد تدمر جميع الأقمار الاصطناعية

يذكر أن المدارات المنخفضة للأرض تحتوي على ما يصل إلى 5.7 ألف طن من القمامة الفضائية التي تضم أجزاء قديمة من الصواريخ وحطام مركبات فضائية قديمة، وتعد خطيرة لإمكانية اصطدامها مع الأقمار أو المحطة الفضائية الدولية نفسها.

وتم تطوير القمر الاصطناعي "RemoveDEBRIS" من قبل فريق علمي في جامعة سري البريطانية. ويعد أكبر قمر يطلق من قبل المحطة الفضائية الدولية حيث يزن حوالي 100 كيلوغرام، وبلغت تكلفته 13 مليون يورو.

وتم إرسال هذا القمر إلى المحطة الدولية عام 2018، بواسطة صاروخ تابع لشركة سبيس إكس.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة من RT .. تحليل مباريات الأسبوع الأول مع فراس الخطيب وتوقعات مورينيو