اليابان تنشر أولى صور الكويكبات السوداء

نشرت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء JAXA، أولى صور كويكب Ryugu 1999 JU3 الدوار أسود اللون، والتي التقطها مسبار Hayabusa-2 (الصقر).

والتقطت صور الكوكب على مسافة 650-700 كلم منه، في 14 و15 يونيو الجاري، وجمعت 52 منها في شريط لتشكيل صورة له.

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يذكر أن المسبار هيابوسا-2 أطلق، في 3 ديسمبر 2014، على أمل أن يهبط على سطح الكويكب Ryugu عام 2018، ليبقى على سطحه مدة سنة ونصف، لإجراء دراسات وجمع عينات من تربته.

أما الكويكب فينسب إلى مجموعة الكويكبات الكربونية القريبة من الأرض، ويدور حول الشمس دورة كاملة خلال 474 يوما بسرعة مدارية متوسطة 27 كلم في الثانية. ويبعد الكويكب عن الأرض 300 مليون كيلومتر.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما