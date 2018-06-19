كريوسيتي يلتقط سيلفي وسط عاصفة شديدة على المريخ

اجتاحت عاصفة ترابية كثيفة الكوكب الأحمر، ما جعل الرؤية ضعيفة بشكل لا يصدق، لكنها لم تمنع مسبار كريوسيتي من التقاط صورة سيلفي رائعة.

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والتقطت الصورة من موقع المركبة الحالي في فوهة غيل (واد عرضه 154 كلم)، بواسطة جهاز "Mars Hand Lens Imager"، الذي تم تثبيته في نهاية الذراع الروبوتية للمسبار، والذي ظهر بمثابة عصا سيلفي ضخمة.

واضطرت الكاميرا إلى التقاط سلسلة من الصور لأنها غير قادرة على التقاط المركبة الفضائية التابعة لوكالة ناسا بالكامل في لقطة واحدة، ولذلك قام كيفن جيل، وهو مهندس برامج ناسا، ويعمل على معالجة صور كريوسيتي كهواية، بدمج الصور معا بشكل بانورامي لتظهر في إطار واحد، وحملها عبر خدمة استضافة الصور "Flickr".

وتظهر الصورة البانورامية محيط المركبة الفضائية، بما في ذلك صخرة بها ثقب، وكومة صغيرة من غبار برتقالي داكن.

المصدر: RT

فادية سنداسني