لأول مرة.. شاحنة أمريكية تعدل مدار المحطة الفضائية الدولية

تقوم المحطة الفضائية الدولية في يوليو المقبل بمناورة لتعديل مدارها بواسطة شاحنة فضائية أمريكية لأول مرة في تاريخها.

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وقال مصدر في الصناعة الفضائية الروسية في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية إن شاحنة "Cygnus" سترفع لأول مرة في التاريخ مدار المحطة، في 12 يوليو المقبل.

وتم اختيار هذا الوقت بين التحام شاحنة "بروغريس إم إس-09" الفضائية الروسية وانفصال شاحنة "Cygnus" الأمريكية عن المحطة.

وقال المصدر إنه "في حال نجاح التجربة فإن عملية تعديل مدار المحطة ستنفذ مستقبلا بالتناوب من قبل الجانب الروسي والأمريكي".

يذكر أن تعديل مدار المحطة كان ينفذ سابقا إما بواسطة شاحنات "بروغريس" أو وحدة "زفيزدا" الروسية.

المصدر: إنترفاكس

يفغيني دياكونوف