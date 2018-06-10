مسبار "New Horizons" يستيقظ من سباته

استيقظ مسبار "New Horizons" الأمريكي المتجه نحو حزام "كويبر" من سكونه "نظام النوم"، تمهيدا لاقترابه من أحد الأجرام الفضائية.

وأفادت بوابة "Space.com" بأن مختبر الفيزياء التطبيقية في جامعة "جونز هوبكنز" تلقى، عبر شبكة الاتصال الفضائي البعيد التابعة لـ "ناسا"، تأكيدا على تشغيل أجهزة المسبار الذي يبعد حاليا عن الأرض 6 مليارات كيلومتر.

وهكذا، بدأ المسبار يتأهب للاقتراب من كويكب "Ultima Thule" الصغير الواقع في حزام "كويبر"، في ديسمبر المقبل.

وتم اكتشاف هذا الكويكب بواسطة مرصد "هابل" الفضائي، في يونيو عام 2014. وهو عبارة عن جسم بقطر 30-40 كيلومترا، أو كويكبين صغيرين بقطر 20 كيلومترا.

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يذكر أن مسبار "New Horizons" أطلق، في 19 يناير عام 2006، بواسطة صاروخ "أطلس-5" من القاعدة الفضائية في ولاية فلوريدا.

وقطع المسبار في فبراير عام 2006 مدار المريخ، ثم قام بمناورة بالقرب من المشتري، في فبراير عام 2007. واقترب من زحل في يونيو عام 2008، ثم قام بتصوير نبتون وقمره تريتون، في يوليو عام 2010 .

وفي 14 يوليو عام 2015، اقترب المسبار من كوكب بلوتو إلى مسافة 12.5 ألف كيلومتر، حيث التقط لأول مرة صورا ملونة تفصيلية لهذا الكوكب وقمره هارون.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف