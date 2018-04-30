قمر اصطناعي أوروبي يكشف بؤر التلوث بدقة عالية

أظهر أحدث قمر اصطناعي أوروبي قدرات استثنائية في كشف وملاحقة الانبعاثات الملوثة للهواء، والمنتشرة في الغلاف الجوي للكرة الأرضية.

وأطلق القمر "Sentinal-5P"، في أكتوبر 2017، حيث أتم العديد من مهامه التقنية بنجاح. وأظهرت الصور التي التقطها كميات كبيرة تنتجها السفن من مركب "NO2"، السام والضار بالبيئة. وهو مركب ينتج من احتراق الوقود المستخدم في السفن والسيارات والمعامل. حيث يساهم بشكل رئيسي في تدهور جودة الهواء في المناطق التي يكثر انبعاثه فيها.

You-Tube: European Space Agency, ESA

كما بينت أحدث الصور بقايا ثاني أكسيد النيتروجين الناتج عن حركة السفن الكثيفة في منطقة البحر المتوسط خاصة. حيث تظهر البقايا على شكل خط مستقيم، وذلك لأن السفن تتبع خطوط ملاحة ثابتة أثناء حركتها في البحار والمحيطات.

ويتميز "Sentinal-5P" عن سابقيه من الأقمار، بحساسيته الكبيرة لاستشعار الغلاف الجوي للأرض. كما أن دقة الصور تطورت من 20/20 كم إلى 7/3.5 كم، حتى الآن.

المصدر: BBC News

قتيبة دعبول