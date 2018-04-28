رصد 3 أجسام غامضة تحوم قرب القمر (فيديو)

أصيب عاشق للأحداث الفضائية أثناء تصويره للقمر مؤخرا، بالحيرة الشديدة عندما رصد 3 أجسام غامضة بالقرب من الكوكب.

ونُشر فيديو على اليوتيوب يصور هذه الحادثة، حيث ركزت الكاميرا على القمر والفوهات الظاهرة على سطحه. وعند الدقيقة 1:18، يمكن رؤية 3 أجسام غريبة تحوم قرب القمر وتختفي بسرعة خارج الإطار، ولكن ظهورها كان كافيا لترك المصور مفتونا ومرتبكا.

ويعتقد أنه من المحتمل أن تكون الأجسام عبارة عن بالونات هيليوم أطلقها شخص ما، ولكنه يعترف بأن هذا الاعتقاد لا يمكن تأكيده. وعلق آخرون بأنهم وافقوا على فكرة البالونات، بينما اقترح البعض بأنها قد تكون عبارة عن نيازك. ورد شخص آخر دون مبالاة بالقول: "أنت تعرف، ربما كائنات فضائية".

يذكر أن الفيديو صُور أثناء انتصاف القمر، في 22 أبريل الجاري، ونُشر من قبل مستخدم اليوتيوب "Don’t Stop Motion".

المصدر: RT

ديمة حنا