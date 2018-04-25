علماء يكتشفون "مبتلع الضوء" الأكثر حلكة في الفضاء

اكتشف العلماء ظاهرة غير عادية لدى دراستهم لخصائص وتكوين كوكب "WASP-104b"، وتبين أن حرارته مرتفعة جدا، وأنه يمتص الضوء من النجم القريب منه.

وترتفع درجة حرارة الكوكب عادة إلى أعلى الدرجات بسبب قربه الشديد من نجم حار، ويمتص الضوء بنسبة تصل إلى 40-50%، لكن كوكب "WASP-104b، الذي ينتمي إلى كوكبة الأسد، تغلب على جميع الكواكب الممتصة للضوء التي اكتشفها العلماء إلى يومنا هذا، وبلغت نسبة الامتصاص لديه نسبة 98% من إشعاع نجم قزم أصفر، بعيد عن الأرض مسافة 466 سنة ضوئية.

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ويعتقد العلماء أن الامتصاص الكامل للضوء يعود لتشكل جو سميك مشبع بالضباب حول هذا الكوكب، ولاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم والبوتاسيوم.

وقبل أن يكتشف العلماء "WASP-104b"، كان لقب أحلك كوكب يعود لـ "TrES-2b"، أضخم تكوين غازي في كوكبة الثعبان.

لكن العلماء يرون أن "مبتلع الضوء" الجديد درس بشكل سطحي، ويمتص 100% من الضوء المرئي.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو