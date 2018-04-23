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اكتشاف "بقعة غامضة" على "صائد" الكويكبات!

الفضاء

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Reuters NASA/Handout
اكتشاف "بقعة غامضة" على "صائد" الكويكبات!
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نشرت وكالة ناسا صورة تبين وجود بقعة سوداء واضحة ومثيرة للقلق في الدرع الحرارية لمسبار ناسا (OSIRIS-REx) "صائد الكويكبات".

وبعد مرور أكثر من عام على الدراسة، التي جرت في 2 مارس 2017، لتحديد ما إذا كانت البقعة ناتجة عن خطأ في العدسة، قرر علماء ناسا أنها في الواقع فوهة ناتجة عن صخور من نوع الحطام الكوني. ويقول العلماء إن هذا الأمر لن يعطل مهمة المسبار المتمثلة برصد الكويكب الكربوني "بينو".

والتُقطت الصورة من قبل StowCam، كجزء من الفحص الروتيني للمهمة، الذي أجري بعد 6 أشهر من الإطلاق الأولي. ويبلغ قياس البقعة السوداء على الدرع الواقية من الحرارة 2 ملم.

وتم تصميم الدرع لتحمل مثل هذه الآثار، وكذلك حماية المسبار أثناء عودته بسرعة عالية عبر الغلاف الجوي للأرض. وقد يؤثر الضرر الحاصل بشكل خطير على المهمة، فقد أظهرت نتائج التحقيق في كارثة تحطم المكوك "كولومبيا"، عام 2003، أن تضرر الدرع على الجناح المكوكي الأيسر، تسبب بأضرار كبيرة أثناء العودة، ما أسفر عن تحطمه ومقتل جميع رواء الفضاء السبعة على متنه.

NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin

يذكر أن "SRC" هو جزء من مسبار OSIRIS-REx، الذي سيتم استخدامه لتخزين عينات "بينو" لإعادتها إلى الأرض، والهبوط في صحراء "Utah" عام 2023.

ويعتقد العلماء أن الكويكب قد يحتوي على بعض الجزيئات العائدة إلى أصل الحياة على الأرض كما نعرفها، وفقا لبيان مهمة المسبار. كما يتوقعون العثور على الموارد الطبيعية، مثل الماء والمعادن الثمينة، وربما حتى بعض المواد العضوية. وأخيرا، ستستخدم ناسا هذا المسبار لاختبار إمكانية الاعتماد على كويكبات مماثلة في استكشاف نظامنا الشمسي، بواسطة المركبات الفضائية الآلية والمأهولة، على حد سواء.

المصدر: RT

ديمة حنا

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