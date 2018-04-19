هل يكون أول رائد فضاء يصل إلى المريخ امرأة؟

يوجد لدى وكالة ناسا الفضائية العديد من رواد الفضاء الإناث، إلا أنها لم ترسل امرأة إلى سطح القمر بعد.

ولتعويض الإناث عن ذلك، تقول واحدة من رؤساء التدريب في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، إن أول شخص يصل إلى كوكب المريخ يجب أن يكون امرأة.

وتحدثت السيدة، أليسون ماكنتاير، مع العديد من موظفي وكالة الطيران والفضاء الأمريكية، خلال رحلتها إلى مقر إدارة ناسا، لمعرفة كيف تؤثر النساء على آخر مهمات الفضاء. كما تحدثت مع إيميلي نيلسون، مديرة طيران ناسا، التي قالت إنها ستكون مجرد "مسألة وقت" قبل أن تصل رائدة الفضاء إلى المريخ.

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وقالت نيلسون: "عندما سافرنا إلى القمر، كانت قدرتنا على البقاء هناك لفترة زمنية محدودة للغاية. واحتجنا إلى بعض الوقت لإتاحة تقنيات أكثر قوة لنتمكن من بناء أنظمة دعم الحياة وبزات وأنظمة فضائية، تسمح لنا بالبقاء مدة أطول".

وأضافت موضحة: "نأمل الآن أن نكون جاهزين، ونحن نتحدث عن الدخول في مدار قمري مرتفع جدا، وبمجرد تطبيق هذا الأمر فإن فريق رواد الفضاء لن يقتصر على الرجال".

المصدر: ميرور

ديمة حنا