"هابل" يلتقط صورة لـ "عين فضائية"

أعلن موقع التلسكوب الفضائي "هابل" التقاط صورة لـ "عين فضائية" يتكون بؤبؤها وقزحيتها من مجرات عديدة، شوه مجال الجاذبية الضوء الصادر عنها.

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وأطلق على المجرات اسم SDSSJ0146-0929. ويعد الجزء الوسطي لها "البؤبؤ" ساطعا جدا ويتكون من تجمع كبير للمجرات الواقعة على بعد عدة مليارات من السنين الضوئية عن الأرض.

أما "القزحية" الساطعة التي تحيط بالمجرات المركزية، فهي عبارة عن مجرة واقعة خلف SDSSJ0146-0929، وبعدها عن الأرض أكبر. ونظرا لقوة جاذبية "بؤبؤ" هذا التجمع، فإنها تشوه ضوء هذا التجمع للنجوم، وتجبره على تكوين هالة ضوئية ساطعة على مسافة منها.

ويشير علماء الفلك إلى أن دراسة ومقارنة "نسخ" هذه المجرات سيساعد في احتساب المسافات إليها بدقة وفهم وضع الكون في الماضي السحيق، وما إذا كانت تتصرف وفق قوانين الفلك الحالية أم لا.

المصدر: نوفوستي

كامل توما