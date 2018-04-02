خبير روسي: لا بد من بناء جسر فضائي دائم بين الأرض والقمر

يعتقد مدير معهد "ماشينوسترويني" الروسي للبحوث العلمية، أوليغ غورشكوف، أن كثرة الرحلات الفضائية إلى القمر يجب أن تزداد مقارنة بتلك التي قام بها الأمريكيون في السبعينيات.

وأشار الخبير إلى أن المركبات والشاحنات الفضائية التي ستنقل رواد الفضاء والحمولة من المدار الأرضي إلى المدار القمري يجب أن تكون متعددة الاستخدام ورخيصة. كما يجب أن تكون المنظومة الفضائية ككل فعالة وآمنة.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن الخبير الروسي قوله: "لا بد من بناء جسر فضائي بين الأرض والقمر. أما مشكلة إيصال الحمولة إلى المدار القمري فيمكن حلها عن طريق تصميم محركات عاملة بالبلازما". ومن أجل تشغيل تلك المحركات، لا بد من توفير الطاقة لها. وقد تكون الطاقة الشمسية أو النووية مصدرا لها. وتعد الطاقة النووية أفضل مقارنة بالطاقة الشمسية.

أما رواد الفضاء فاقترح الخبير الروسي إرسالهم إلى القمر على متن مركبات مزودة بمحركات كيميائية، تسمح ببلوغ الهدف بأسرع وقت ممكن.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف