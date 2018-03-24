ستيفن هوكينغ "يولد" في الفضاء!

اكتشف فلكيو جامعة موسكو ثقبا أسود حديث الولادة، وأطلقوا عليه اسم الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ الذي توفي قبل أيام تكريما له.

ويقول البروفيسور، فلاديمير ليبونوف، إن علماء جامعة موسكو رصدوا كارثة كونية عابرة، حيث تحول نجم في كوكبة حواء إلى ثقب أسود. ورافق هذا الحدث انفجار قوي وانبعاث أشعة غاما وموجات كهرومغناطيسية.

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وساعدت علماء الفلك منظومة تلسكوبات "ماستر" التي أنشأها علماء جامعة موسكو في اكتشاف تكون الثقب الأسود، حيث تمكنوا بواسطتها من تحديد إحداثيات موقع النجم ودراسة تغير أطياف الضوء وازدياد سطوعه.

وعندما تموت النجوم، تولد قوة جاذبية ينتج عنها ثقب أسود أو نجم نيوتروني، وتشكل المواد المنبعثة من النجم حلقة تدور حوله. وعادة يمتص الثقب السود هذه الحلقة ويطرد بقاياها إلى الفضاء الخارجي على شكل حزم ضيقة، حيث تتولد خلال هذه العملية طاقة هائلة وضوء يعادل ما تطلقه الشمس خلال عمرها. ولم يحدد العلماء كيف تحدث هذه العملية إلى الآن.

المصدر: نوفوستي

كامل توما