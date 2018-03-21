علماء يكشفون ظروف تكون الماء في المريخ

كشفت نتائج دراسة لخبراء من جامعة كاليفورنيا في بيكلي، أن النشاط البركاني لعب دورا مهما في خلق الظروف اللازمة لتكون الماء في المريخ.

ويفترض الباحثون في مقال نشرته مجلة Nature أن المحيط القديم في المريخ تكون قبل أكثر من 3.7 مليار سنة، أي قبل مئات ملايين السنين مما كان يعتقد سابقا. وأن تكون الماء على الكوكب مرتبط بتكون مرتفعات تارسيس البركانية.

ويرى العلماء أن ثوران البراكين رافقه تحرر كميات كبيرة من الغازات التي غيرت جو الكوكب، ما خلق الظروف الملائمة لتكون الماء. كما توصل الباحثون إلى أن الخط الساحلي لمحيط المريخ تكون قبل ذلك بفترة قصيرة وخلال تكون مرتفعات تارسيس.

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وجاء في المقال "أن نتائج دراستنا تؤكد أن المحيط تكون بالتزامن مع تكون وادي تارسيس، وتشير إلى علاقة وثيقة بين تطور المحيط في المريخ ونشاط تارسيس البركاني وكذلك تأثير هذه العمليات في جيولوجيا ودورة المياه ومناخ الكوكب".

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وقد بينت نتائج مراقبة الكوكب الأحمر من الأرض أن كوكب المريخ قبل 3.7 مليار سنة، فقد الماء الذي كان يكفي لتغطية كامل سطحه بطبقة ارتفاعها 140 مترا. ويعتقد بعض العلماء أن الجزء الأكبر من هذه المياه لم يتبخر، بل موجود على عمق صغير في باطن الكوكب الأحمر.

المصدر: نوفوستي

كامل توما